تعيين مدير جديد لمطار اربيل الدولي

شفق نيوز/ افادت مصادر مطلعة يوم الخميس ان وزارة النقل في حكومة اقليم كوردستان عينت مديرا جديدا لمطار اربيل الدولي.

وابلغت المصادر وكالة شفق نيوز، بان الوزارة عينت احمد هوشيار مديرا لمطار اربيل بدلا من السابقة تلار فائق.

واضافت المصادر ان هوشيار قد باشر مهام العمل في منصبه صباح اليوم.

وشغلت فائق ولمدة 10 اعوام منصب مدير مطار اربيل الدولي.

ومنذ ان اعلن رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني عن تبني حكومته مشروع الاصلاح على هيكلية الدوائر والمؤسسات الحكومية تم الشروع في استبدال وتغيير مسؤولين في حكومة الاقليم.