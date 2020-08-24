تطور جديد في إعادة انتشار البيشمركة بمناطق النزاع

شفق نيوز/ اعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الاثنين، عن تشكيل لجان مشتركة بين حكومتي بغداد والإقليم لإعادة انتشار قوات البيشمركة بالمناطق المتنازع عليها.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي لـوكالة شفق نيوز، إن اللجان برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق ركن عبد الامير رشيد يارالله، للتفاهم بين الحكومتين حول إعادة انتشار قوات البيشمركة بالمناطق المتنازع عليها.

وأضاف أن "اللجان ستعمل على تحديد عدد عناصر قوات البيشمركة الذين سيتم توزيعهم جغرافيا حسب حاجة المناطق المتنازع عليها وانتشار القوات الكوردية في تلك المناطق".

وبين الغانمي، أن "اللجان المشتركة هي من ستحدد عدد القوات وموعد انتشارها من خلال سلسلة اجتماعات مشتركة بين حكومتي المركز والإقليم".

يذكر ان وزارتي الدفاع والبيشمركة اتفقتا في وقت سابق وبحضور واشراف التحالف الدولي على فتح 4 مكاتب للتنسيق المشترك بينهما في المناطق المتنازع عليها.