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تركيا تعلن انتهاء عملية بحث وتمشيط بإقليم كوردستان بمقتل 320 عنصراً من PKK

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-06T04:57:04+0000
تركيا تعلن انتهاء عملية بحث وتمشيط بإقليم كوردستان بمقتل 320 عنصراً من PKK

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل 320 عنصراً من حزب العمال PKK منذ انطلاق عمليات "المخلب" داخل إقليم كوردستان.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "القوات انتهت بنجاح من عمليات البحث والتمشيط في إطار عملية "مخلب النمر" شمالي العراق".

وأضاف أن العمليات العسكرية أدت أيضاً إلى ضبط 265 قطعة من المتفجرات اليدوية، و11 لغما، و125 قنبلة يدوية، و10 قذائف "أر بي جي"، و26 سلاحا ثقيلا، و4 قذائف هاون، و143 سلاحا خفيفا، فضلا عن ذخائر وتجهيزات ومواد ومعدات أخرى.

وفي 16 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر"، في منطقة "حفتانين" داخل أراضي إقليم كوردستان، وتعتبر هذه العملية الثانية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت في 15 يونيو/ حزيران الماضي.

وتتخذ عناصر PKK من جبال قنديل  بإقليم كوردستان، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، التي شهدت في الفترة الأخيرة مسرحاً لمعارك دامية.

 

 

 


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