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تركيا تعلن استعدادها لإسعاف إقليم كوردستان بمكافحة كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-04T09:47:16+0000
تركيا تعلن استعدادها لإسعاف إقليم كوردستان بمكافحة كورونا

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، جملة ملفات مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة.

ووصل بارزاني صباح اليوم إلى انقرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك، يتقدمهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع بحث علاقات اقليم كوردستان مع تركيا وكيفية تطويرها أكثر في المجالات المختلفة وبالاخص الاقتصادية واكد الجانبان على ايلاء اهتمام اكبر بالحركة والتبادل التجاري بين الطرفين

كما تباحث الطرفان انتشار فيروس كورونا وتاثيراته وتداعياته وبالأخص على الجانب الاقتصادي.

وفي هذا الجانب عبر وزير الخارجية التركي عن استعداد بلاده في مساعدة اقليم كوردستان من خلال تقديم وإرسال مساعدات ومستلزمات طبية لمواجهة هذا الوباء.

كما بحث الاجتماع علاقات بغداد واربيل والمباحثات الجارية لمعالجة المشاكل ومخاوف الإرهاب ومواجهتها مع اخر تطورات المنطقة بشكل عام مع بحث قضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك


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