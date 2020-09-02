تربية كوردستان توضح كل ما يتعلق بالدراسة الالكترونية

شفق نيوز/ قررت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، ان تكون الدراسة في كافة الاوساط الدراسية التابعة لوزارة التربية ماعدا الصف الثاني عشر الاعدادي، الكترونية بسبب استمرار مخاطر فيروس كورونا على حياة الطلبة والاساتذة والمجتمع.

وجاء في بيان لوزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزير التربية قدم، اليوم الاربعاء، تقريره الى اجتماع مجلس وزراء حكومة الاقليم بشأن كيفية البدء بالعام الدراسي الجديد 2020-2021 وطرح فيه عدد من الخيارات.

ولفت الى انه بعد تقييم الوضع الصحي من قبل وزير الصحة في حكومة الاقليم وبسبب تفشي وباء كورونا، قرر مجلس الوزراء الا يكون دوام الطلبة في الاوساط الدراسية على شكل الدوام في الصفوف بهدف الحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين والمدرسين والمجتمع بصورة عامة.

واضاف انه من اجل عدم خسارة السنة الدراسية المقبلة جرت مناقشات في الوقت نفسه وتقرر ان يكون الدراسة بشكل الكتروني والدراسة المباشرة (اونلاين) في جميع الاوساط في وزارة التربية عدا طلبة الصف الثاني عشر الاعدادي.

واكدت الوزارة انها ستعقد في اقرب فرصة اجتماعا لمجلس الوزارة لمناقشة اصدار التعليمات الدقيقة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء اليوم والذي تضمن العديد من الموضوعات.

واوضح ان من بين تلك الموضوعات ان مجلس الوزارة سيتخذ القرار بشأن تاريخ بداية العام الدراسي الجديد بصيغة الدراسة الالكترونية و(اونلاين) للمدارس والمعاهد الحكومية وغير الحكومية، مضيفا ان مجلس الوزراء سيصدر قرارا ببدء العام الدراسي لطلبة الصف الثاني عشر الاعدادي بجميع اقسامه في الدراسة الحكومية وغير الحكومية بصيغة الحضور الكامل داخل الصفوف وفقا للتعليمات التي تحددها وزارة الصحة بعد انتهاء الامتحانات العامة للدور الثاني.

واشار البيان الى انه سيتم تحديد الية دعم تلاميذ المرحلة الاولى الاساسية وكيفية تعريفهم ببيئة المدرسة.

ونوه البيان الى ان مجلس الوزارة سيصدر جميع الموضوعات اللازمة لبداية العام الدراسي الجديد من خلال تعليمات خاصة، لافتا الى ان الوضع الصحي الحالي يتطلب ان تكون حياة المعلمين والمدرسين والتلاميذ مؤمنة وعدم خلق اية مخاطر على حياتهم وكذلك عدم حرمان الطلبة من الدراسة.

واشار الى ان هذه الخطوة تحتاج الى دعم جميع الجهات، مضيفا انه اذا سمحت الاوضاع الصحية بالعودة الى المدارس والاوساط التعليمية في اي وقت فان الدراسة الاعتيادية ستستأنف من جديد.



