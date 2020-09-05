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تخصيص 500 مليون دينار لإنقاذ محافظة كوردستانية دقت ناقوس الخطر بشأن كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-05T15:52:05+0000
تخصيص 500 مليون دينار لإنقاذ محافظة كوردستانية دقت ناقوس الخطر بشأن كورونا

شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت بتخصيص 500 مليون دينار عراقي لمديرية صحة محافظة حلبجة.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني وجه بتخصيص ذلك المبلغ لمديرية صحة حلبجة ضمن اطار مكافحة فيروس كورونا ولتأمين المعدات والمستلزمات الصحية اللازمة.

واوضح البيان ان ذلك المبلغ من ضمن ميزانية الطوارئ لحكومة الاقليم المخصصة لمناطق ومحافظات كوردستان لمكافحة مرض فيروس كورونا.

وأعلن رئيس فريق مكافحة فيروس كورونا في محافظة حلبجة الدكتور جهاد إبراهيم يوم الجمعة ارتفاع اعداد الاصابات بالوباء في ظل عدم وجود ميزانية مخصصة للجائحة في المحافظة.

وقال الدكتور إبراهيم في مؤتمر صحفي عقده امس ان 50% من نسبة الفحوصات التي اجريت في المحافظة نتائجها موجبة، وان معدل الاصابات في حلبجة بإرتفاع متواصل، مبينا انه "يتواجد فقط ثلاثة من الكوادر الصحية في مختبر الفحص بينما لدينا اعداد هائلة ممن يريدون اخضاع انفسهم للفحوصات ولم تعد هناك قدرة للمختبر سوى اجراء 300 عينة فحص".

واردف بالقول ان اي مصاب يحتاج الى الحقن ببلازما الدم يتعين ارساله الى محافظة السليمانية، وهذه تُعد مشكلة "كبيرة"، مشيرا الى "توجيه طلب الى وزير المالية والاقتصاد، و وزير الصحة في اقليم كوردستان الى تخصيص ميزانية خاصة لبلازما الدم"، قائلا "الا اننا لم نتلق اية استجابة".

واشار الدكتور ابراهيم الى انهم "لا يمكنهم سوى استيعاب خمسة مصابين جُدد بالفيروس، ولسنا على يقين بأننا نستطيع غدا معالجة 35 مصابا في المستشفى، داعيا حكومة الاقليم الى إغاثة محافظة حلبجة، وتوفير المعدات والمستلزمات الطبية لها في ظل ارتفاع عدد المصابين بالوباء.

وتابع بالقول ان "الحكومة اذا لم تقم بنجدتنا فإننا لم يعد لنا القدرة على مواصلة العمل وسنستقيل"، موجها خطابه لأهالي المحافظة بالقول "ان قدرتنا محدودة".

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