بقرار "مجحف".. بغداد "تشل" سوق الذهب في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ منعت الحكومة العراقية، السبت، شحن الذهب في مطارات اربيل والسليمانية والبصرة الى خارج البلاد، في قرار "مجحف" من شأنه إحداث كساد كبير في سوق الذهب في الإقليم بكساد كبير، وفق هندرين ورتي، المتحدث باسم نقابة الصاغة في اربيل.

وقال ورتي، لوكالة شفق نيوز ان "هذا قرار مجحف بحق إقليم كوردستان؛ لأننا اذا كنا جزءاً من العراق فمن حقنا أن نشحن الذهب من مطارات الاقليم"، مستدركاً "لكن الحكومة العراقية اتخذت قرارا بالسماح فقط لمطاري بغداد والنجف بشحن الذهب".

واوضح ورتي، "في هذه الحالة لا يستطيع صاغة الاقليم شحن الذهب الى خارج البلاد"، مشيراً الى"ان اسواق الاقليم شهدت في هذه الفترة اقبالا كبيرا من المواطنين لبيع مصوغاتهم الذهبية بعد ارتفاع الاسعار للاستفادة من اسعارها المرتفعة في عبور الضائقة المالية التي يعانون منها بسبب الازمة الاقتصادية".

واردف، "لكن الآن هناك كساد كبير اصاب السوق من وراء قرار منع شحن الذهب في مطارات الاقليم"، لافتاً الى انه "حاليا يقوم صاغة من الموصل بالمجيء لاربيل لشراء الذهب ولكن هناك مخاطر في عملية النقل لأن الطرق البرية غير آمنة خارج الاقليم".

وارتفعت اسعار الذهب في اقليم كوردستان في الأيام الماضية، اذ بيع كالآتي؛ سعر مثقال الذهب عيار 24 بلغ 388000 دينار عراقي، وسعر مثقال الذهب عيار 21 بلغ 340000 دينار عراقي؛ في حين كان سعر مثقال الذهب عيار 18 بواقع 290000 دينار عراقي.



