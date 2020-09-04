بعد مواجهة مسلحة .. الشرطة تطيح بعصابة كبيرة وسط السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الجمعة القاء القبض على عصابة كبيرة متخصصة بفرض الاتاوات على الناس، مشيرة الى ان تلك العصابة مؤلفة من 10 اشخاص.

وقال مدير قسم شرطة مكافحة الجريمة في السليمانية المقدم أكرم قادر في مؤتمر صحفي، ان "لجنة مشكلة من مديرية شرطة السليمانية وبعد المراقبة الدقيقة تمكنت في الساعة 2:30 دقيقة من صباح اليوم من القاء القبض على افراد العصابة كافة خلال مواجهة مسلحة معهم".

واوضح انه "عند القاء القبض عليهم ضُبط بحوزتهم سلاح نوع "BKC"، و4 كلاشينكوفات، وسلاح نوع "M4"، وخمسة مسدسات مع كمية من الذخيرة والمتفجرات، و اربع عجلات".

واضاف قادر ان الحادث وقع في سيطرة شارع "الملك محمود"، مشيرا الى القاء القبض على المتهمين العشرة كافة.

وتابع المسؤول الأمني انه تم ضبط لوحتي تسجيل سيارات باسم وزارة البيشمركة اذ يُشك انها مزيفة، مؤكدا ان التحقيقات لا تزال جارية في هذه القضي