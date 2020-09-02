رفع أولى الجلسات الخريفية لبرلمان اقليم كوردستان بعد مشادات كلامية

شفق نيوز/ رفعت رئيسة برلمان اقليم كوردستان ريواز فائق يوم الاربعاء الجلسة الاول للفصل التشريعي الخريفي الاول للدورة الحالية اثر مشادات كلامية حصلت بين كتل المعارضة، والكتل المشاركة في الحكومة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في البرلمان ان فائق رفعت الجلسة الى يوم غد في الساعة العاشرة صباحا بعد اللغط الذي حصل وتعالي الاصوات بين الاعضاء.

واضاف ان عددا من اعضاء البرلمان وبالاخص من كتل المعارضة اعترضوا على برنامج الجلسة.

واردف المراسل بالقول ان المعارضة اصرت على موقفها في استدعاء رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ووزير المالية اوات شيخ جناب، والمطالبة بمحاسبة الحكومة على قطع رواتب الموظفين بنسبة 21%.