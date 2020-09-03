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بعد فك قيود كورونا .. تعافي قطاع السياحة وانتعاش الأسواق بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-03T13:49:07+0000
بعد فك قيود كورونا .. تعافي قطاع السياحة وانتعاش الأسواق بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشفت هيئة السياحة في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تعافي القطاع السياحي بعد ازمة فيروس كورونا التي اثرت بشكل كبير على اعداد السائحين.

وقالالمتحدث باسم الهيئة نادر روستي لوكالة شفق نيوز، إن "الحرکة  السیاحية في الاقلیم توقفت بسبب جائحة کورونا، والآن بدأت بالتعافي وبدأت الرحلات السیاحية من جنوب و ووسط العراق الى محافظات الاقلیم".

واوضح ان "ذلك التعافي جاء بعد تخفیف القیود وافتتاح الطرق مابین المحافظات بعد غلقها بسبب الجائحة".

وتابع روستي أن "الحرکە السیاحية بدأت بالتحسن خلال الاسابیع الماضية"، لافتا الى ان "حركة الاسواق وانتعاشها في الاقلیم متعلقة بالحركة السیاحية وان ازدياد السیاح یٶدي الی تنشیط الاماکن السیاحية".

وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان العراق في شهر آب الماضي قرارات جديدة خففت بموجبها القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا.

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