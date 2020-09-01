بعد أربيل.. تركيا تقصف مناطق جبلية بدهوك

شفق نيوز/ أبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز بأن طائرات تركية مقاتلة قصفت يوم الثلاثاء مناطق جبلية بمحافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال الشهود إن "طائرات تركية قصف جبل كورزار بناحية شيلادزي وجبل لينك بناحية ديرلوك بقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك".

وأضاف الشهود أن القصف ألحق أضراراً مادية بمزارع المواطنين.

ويأتي القصف بعد قليل من شن مقاتلات تركية قصفاً مكثفاً على منازل قرية بربزين المهجورة وقمة سنكايان في منطقة برادوست شمالي محافظة اربيل، ما تسبب بإضرام النيران في المنطقة.

وتقصف الطائرات والمدفعية التركية بكثافة مناطق حدودية في إقليم كوردستان منذ 21 حزيران 2020، في هجمات تقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.

وأدت الهجمات إلى خسائر بشرية ومادية في القرى الحدودية داخل إقليم كوردستان، الأمر الذي أثار استنكار حكومة الإقليم واستدعاء الحكومة العراقية سفير تركيا لدى بغداد لأكثر من مرة.



