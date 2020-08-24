بعد تسجيل إصابات بكورونا.. وفد أممي يزور مخيما للنازحين في دهوك

شفق نيوز/ أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، يوم الاثنين، عن قيام وفد أممي بزيارة إحدى مخيمات النازحين في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا داخل مخيمات النازحين واللاجئين في المحافظة.

وقال مسؤول شؤون الاعلام والعلاقات في مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة رشيد حسين لوكالة شفق نيوز، إن "وفدا من الامم المتحدة برئاسة معاون ممثل الامم المتحدة في العراق ايرينا فوياشكوفا زار مخيم كبرتو للنازحين شرقي محافظة دهوك".

واوضح أن "زيارة الوفد الاممي تهدف الى الاطلاع على اوضاع النازحين واللاجئين في محافظة دهوك التي تستوعب اكبر عدد من المخيمات وخاصة في هذه الاوضاع الصحية بعد تفشي فيروس كورونا داخل المخيمات وزيادة اعداد المصابين بين النازحين واللاجئين.

ووصف رشيد زيارة وفد الامم المتحدة بـ"الهامة حيث اكدت على ضرورة عمل المنظمات الانسانية والحكومة العراقية لتامين الاحتياجات داخل المخيمات".

واضاف أن "مفوضية شؤون اللاجئين قدمت في الفترة الاخيرة مساعدات للنازحين واللاجئين للوقاية من فيروس كورونا وشملت تقديم مساعدات مالية للنازحين واللاجئين لتمكينهم من شراء مستلزمات صحية كالمواد المعقمة والكفوف والكمامات اضافة الى توزيع مستلزمات صحية على النساء لتفعيل مستوى النظافة داخل العائلة".

يذكر ان صحة دهوك سجلت في الاونة الاخيرة 22 حالة اصابة بفيروس كورونا داخل مخيمات النازحين واللاجئين في محافظة دهوك.