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بعد ايام على اختفائه .. العثور على مسؤول حكومي سابق بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-25T11:37:55+0000
بعد ايام على اختفائه .. العثور على مسؤول حكومي سابق بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ عثرت قوات الشرطة في محافظة حلبجة بإقليم كوردستان يوم الثلاثاء على الرئیس السابق لبلدية المحافظة بعد مضي ثلاثة ايام على اختفائه.

وقال المتحدث باسم شرطة حلبجة برزان عثمان لوكالة شفق نيوز، انه تم العثور علی خدر کریم حې يُرزق في قرية "چاوگ کوکوی"، منوها الى ان الوضع الصحي للاخير مستقر و تم ارسالە للمستشفی ولکن لایستطیع التحدث.

واضاف انه "لا توجد ای معلومات عن سبب اختفائە لحد الآن، و الشرطة لاتستطیع فتح محظر تحقیق حاليا لانە لایستطیع التكلم".

وشغل كريم منصب رئيس بلدية حلبجة لغاية عام 2015، وقد اختفى بعد خروجه من منزله في السليمانية بتاريخ 23 -8 – 2020.

يشار الى ان اختفاء الرئیس السابق لبلدیة حلبجة متزامن مع حرق مبنی بلدیة حلبجة من قبل من قبل محتجين في المحافظة.

واقدم مجموعة من المحتجين ليل السبت على الاحد باضرام النيران في مبان حكومية ومهاجمة مقار حزبية في محافظة حلبجة.

وادان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاحد اقدام مجموعة على حرق مبان حكومية، وممتلكات عامة وخاصة في محافظة حلبجة، معتبرا هذه الافعال تندرج في خانة الاجرام.

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