بعد العودة لأحضانها .. أسرتها تكشف تطورات جديدة عن حياة الايزيدية "حلا محلو"

شفق نيوز/ كشف دخيل محلو، شقيق الناجية الايزدية، حلا محلو، الجمعة، ان شقيقته تتمتع بصحة جيدة وتعود الى حياتها الطبيعية يوما بعد يوم.

وقال دخيل لوكالة شفق نيوز ان عائلتها تبدي الدعم الكامل وتوفر كل شى لحلا، كي تستطيع التلاءم مع محيطها وهي بصحة جيدة، مقدما شكر عائلته "لكل من اسهم في اطلاق سراحها من القيادة السياسية الكوردستانية والفرع السابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني وامير الايزديين واتحاد نساء كوردستان".

و كان، جهور علي، وكيل أمير الايزديين، قد اوضح لوكالة شفق نيوز، ان جهود الأمير حازم تحسين أثمرت عن إطلاق سراح حلا، من سجن الأحداث والنساء في اربيل، مشيراً الى ان حلا ستقوم بزيارة لالش ومن ثم العودة الى ذويها في مخيم شاريا جنوبي دهوك.

هذا وكانت حلا محلو من ضمن افراد عائلة لأحد امراء داعش سلموا انفسهم لسلطات اقليم كوردستان قبل اكثر من ستة اشهر، واطلقت سلطات الاقليم سراحها بعد بيان هويتها والانتهاء من التحقيق معها في اربيل؛ فيما طالبت اسرة شرطي كوردي مختطف لدى تنظيم داعش اطلاق سراح زوجة احد امراء داعش في سجون الاقليم مقابل الافراج عن ابنهم كشرط فرضه التنظيم؛ وذلك بحسب رسالة صوتية ارسلت من الشرطي المختطف جلال بابان، الا ان الايزديين رفضوا هذا التفسير ونفوا ان تكون المرأة الايزدية حلا هي زوجة لاحد امراء داعش، ثم اطلقت حكومة اقليم كوردستان سراح حلا قبل ايام .

وكان تنظيم داعش قد اختطف نحو ستة آلاف طفل وامرأة وفتاة إبان اجتياحه لقضاء سنجار معقل الكورد الايزيديين صيف عام ٢٠١٤، اذ قام باستغلالهن للاستعباد الجنسي.

ومنذ ذلك الوقت، جرى تحرير نحو نصف المختطفين، إلا أن مصير البقية ما يزال مجهولاً.