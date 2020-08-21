بعد اربيل .. دهوك تخفف قيود كورونا وتسهل اجراءات الدخول للمحافظة

شفق نيوز/ اعلن محافظ دهوك علي تتر يوم الجمعة تسهيل اجراءات الدخول الى داخل المحافظة من خلال فتح الطرق بينها وبين بقية المحافظات.

يأتي هذا في وقت اعلنت فيه محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي ظهور فيروس كورونا والسماح لإعادة فتح اماكن كانت مغلقة شريطة تطبيق الاجراءات والتدابير الوقائية، مشيرة الى السماح لحركة التنقل بين المحافظات داخل اقليم كوردستان وخارجه للحالات الضرورية.

واشار تتر الى تسهيلات جديدة لاعادة الحياة الى طبيعتها وفق شروط صحية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مبنى المحافظة، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال المحافظ انه سيتم فتح المساجد وكذلك المواقع السياحية والمطاعم والكافتريات، وفق شروط صحية ستُعلن لاحقاً.

واضاف تتر ان وزارة الداخلية منحت صلاحيات للمحافظات والادارات المستقلة حسب بيانها رقم 48 للتعامل مع الوضع مع تنفيذ القرارات الصادرة في البيان كالغاء منع التنقل بين محافظات الاقليم وفتح ابواب الجوامع وفق شروط الصحة.

وحذر محافظ دهوك من ان الوضع يتجه نحو الاسوأ لزيادة اعداد المصابين بفيروس كورونا، مشيرا الى ان مفارز الشرطة ستعاقب من يوم غد اي شخص يخالف التعليمات الصحية ولايرتدي الكمامة .

ودعا محافظ دهوك الاهالي الى تجنب التجمعات البشرية والالتزام بالضوابط الصحية، والتدابير الوقائية.

اعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، في وقت سابق من صباح اليوم، تخفيف إجراءاتها المتخذة منذ عدة أشهر للوقاية من جائحة كورونا.

وذكر بيان للداخلية ، "توكل لإدارة المحافظات وبقية المدن أتخاذ اللازم، "تسهيل حركة التنقل داخل المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم، تنظيم التنقل بين المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم مع المحافظات العراقية، تنظيم تبادل القوات الأمنية في الإقليم والمحافظات العراقية، تنظيم تنقل البعثات الدبلوماسية والأممية وقوات التحالف الدولي بين الإقليم والمحافظات العراقية".

وبالنسبة للحركة في المعابر الحدودية "برويزخان، سرزيري، بن، تويله، بشته، شوشمه"، أبقت وزارة داخلية الإقليم على إغلاقها أمام السياح، وإتاحتها حصراً للحركة التجارية، مع فتح المعابر "باشماخ، حاج عمران"، أمام مواطني الإقليم العالقين في إيران والراغبين في العودة.

وقررت الداخلية، إعادة حركة الملاحة الجوية في مطاري اربيل، والسليمانية، ،حركة التبادل التجارية بين مدن الإقليم والمحافظات العراقية وفق التعليمات الصحية.

وبحسب تعليمات الداخلية الجديدة، تقرر تسهيل تنقل المسافرين العراقيين في معبر ابراهيم الخليل الحدودي، كذلك الأمر بالنسبة للمسافرين الأجانب لكن مع موافقة الداخلية و مع تسهيل خروجهم إلى دول خارج الإقليم.

وقررت الداخلية كذلك السماح بالمسافرين العراقيين التوجه إلى تركيا للحالات المرضية، والتجارية، والدراسية.

وقررت ايضاً استمرار اغلاق أماكن الأعراس والمآتم، والحفلات، وفرض غرامة 20 ألف دينار لمن لا يرتدي الكمامة الطبية خارج المنزل.