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بعد احتجاج فلاحين .. اقليم كوردستان يحظر استيراد الطماطم حتى إشعار اخر

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-24T15:51:10+0000
بعد احتجاج فلاحين .. اقليم كوردستان يحظر استيراد الطماطم حتى إشعار اخر

شفق نيوز/ قررت وزارة الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان يوم الاثنين حظر استيراد محصول الطماطم حتى اشعار اخر.

وذكرت وزيرة الزراعة بيكرد طالباني بحسب كتاب رسمي يحمل توقيعها "قررنا حظر استيراد محصول الطماطم من خارج البلاد اعتبارا من تاريخ 27 – 8 -2020 وحتى اشعار اخر".

واوضح انه "سيُسمح بادخال ذلك المحصول لمستحصلي موافقة الاستيراد حتى موعد صدور هذا الكتاب، مع الاخذ بنظر الاعتبار استيفاء الضرائب منهم وفق الجدول المعد لهذا العام".

وشددت الوزيرة على انه "لا يُسمح اصدار اية موافقة استيراد جديدة بعد صدور هذا الكتاب".

وتظاهر العشرات من الفلاحين في قضاء "بينجوين" التابع لمحافظة السليمانية يوم الاثنين احتجاجا على استمرار استيراد محصول الطماطم من إيران.

والقى الفلاحون الغاضبون انتاجهم من هذا المحصول في الشارع لإستمرار تدفقه من ايران.

وذكر شهود عيان ، ان عشرات الفلاحين قاموا اليوم بالاحتجاج ورمي انتاجهم من محصول الطماطم على الشارع العام في بينجوين.

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