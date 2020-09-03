برلمان كوردستان يبحث واجبات المريض ويرجئ إجهاض الحامل

شفق نيوز/ اجرى برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية اليوم الخميس، القراءة الثانية لست مواد من مقترح قانون (حقوق وواجبات المريض في اقليم كوردستان)، فيما تم تأجيل مناقشة المادة السابعة المتعلقة بمسألة حق المرأة الحامل في إجهاض جنينها في حال المرض للمزيد من المناقشة مع المختصين ورجال الدين نظرا لحساسية الموضوع من النواحي الدينية والإنسانية والاجتماعية.

وجاء في بيان لرئاسة برلمان كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان البرلمان عقد الجلسة الثانية الاعتيادية لفصل الخريف اليوم الخميس، برئاسة ريواس فائق وحضور نائبها هيمن هورامي وسكرتير البرلمان منى نبي قهواجي

واوضح ان برنامج العمل تكون من نقطة واحدة وهي القراءة الثانية لمقترح قانون (حقوق وواجبات المريض في اقليم كوردستان) وفقا لاحكام المواد 87 و88 و89 من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

واشار البيان انه بعد قراءة النص الأصلي لمقترح القانون ووفقا للنظام الداخلي قامت رئيسة البرلمان بتقديم مقترح للتصويت وهو ألا تتم قراءة نص تقرير اللجنة المختصة وأن يصبح هذا اساسا للتحاور بشأن مقترح القانون وحصل المقترحان على اغلبية اصوات الحضور.

واضاف انه بعد ذلك تمت قراءة تقرير اللجنة المختصة التي تم تعديلها من قبل لجنة الشؤون القانونية وتضمن العنوان والمواد اولا وثانيا وثالثا من مقترح القانون الخاص بالتعريف والأهداف وحقوق المريض، مثلما جاءت في تقرير اللجنة الخاصة، مشيرا الى ان اعضاء البرلمان قدموا العديد من الملاحظات والمقترحات بشأن التقرير بهدف إغناء مقترح القانون ومن ثم قدمت اللجنة الخاصة ولجنة الشؤون القانونية التوضيحات اللازمة بشأن تلك الملاحظات والمقترحات.

واشار البيان انه في القسم الثاني من الجلسة تمت قراءة المواد رابعا وخامسا وسادسا من مقترح القانون ، مضيفا ان الاعضاء قدموا ايضا ملاحظاتهم وارائهم مقترحاتهم وقدمت اللجنة الخاصة واللجنة القانونية التوضيحات اللازمة بشأنها.

ونوه انه بشأن المادة سابعا من مقترح القانون الخاص باجهاض الجنين من قبل المرأة الحامل اثناء مرضها وبسبب حساسية الموضوع تم جعل مناقشته بشكل سري، لافتا الى ان من اجل دراسة المادة بشكل مكثف من قبل الاعضاء من جميع نواحيه (الدينية والانسانية والاجتماعية) قامت رئيس البرلمان بانهاء الجلسة لمنح فرصة اكبر للجنة المختصة من اجل الاجتماع مع الاشخاص المختصين بهذا المجال ورجال الدين.

وتابع البيان ان الهدف من اصدار هذا القانون المقترح هو حماية حقوق المريض وتحديد واجباته ومن اجل تهيئة المستلزمات الصحية الجسدية والعقلية والنفسية لافراد ومجموع سكان اقليم كوردستان وتفعيل دور الحكومة والمؤسسات الصحية في رعاية وتنمية روح المسؤولية بشكل يتلاءم مع سير العصر والتقدم العلمي والطبي المعاصر.







