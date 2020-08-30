بارزاني يوقع مرسوماً إقليمياً بتعيين رئيس جديد لمؤسسة الالغام

شفق نيوز/ وقع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاحد، مرسوماً اقليمياً بتعيين جبار مصطفى رسول رئيساً للمؤسسة العامة لشؤون الالغام في الاقليم.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني قال في كلمة له بالمناسبة بعد تقديم التهاني لرسول، إن عمله مهم ووطني، متمنيا ان تقوم المؤسسات الحكومية وجميع الاطراف المعنية والمنظمات والوكالات الاجنبية العاملة في هذا المجال بالتعاون مع المؤسسة.

كما عبر بارزاني عن دعمه وتعاونه الكامل شخصيا ورئاسة اقليم كوردستان مع رئيس مؤسسة شؤون الالغام.