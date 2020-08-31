بارزاني يطلع على سير العمل بمشروع طريق أربيل - دهوك

شفق نيوز/ تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، مشروع إنشاء الطريق السريع المزدوج أربيل – دهوك (كوبال).

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم، أن بارزاني اطلع على سير الأعمال واستمع عن قرب إلى شرح من الكوادر المنفذة للمشروع الذي يعد واحداً من المشاريع الإستراتيجية والذي سيوفر تسهيلات للنقل والمواصلات بين أربيل ودهوك، وسيسهم في تعزيز الحركة التجارية بين إقليم كوردستان وتركيا.

وتنفذ الشركة المشروع وفقاً للمعايير العالمية في تصميم الطرق بميزانية مالية قدرها 157 مليون دولار، وهو الآن في مراحله النهائية لتدشينه قبل نهاية العام الجاري.

وبعد ذلك، تفقد رئيس الحكومة مشروع طريق (150 متر) في أربيل، واطلع على المرحلة الأولى من المشروع والبالغ طولها 10 كيلومترات، وهي في مراحلها النهائية، وقد خُصص لها 131 مليون دولار لتنفيذها ضمن المشروع الذي يتألف من مراحل عدة.

وأثنى رئيس الحكومة على الجهود التي تبذلها الشركة المنفذة للمشروع، كما عبّر عن سعادته بأن سواعدَ محلية، وعبر شركات إقليم كوردستان، تقوم بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية والمهمة.

وأشار إلى أن إرساء بنية تحتية واقتصادية متينة وتطوير الطرق والمواصلات في إقليم كوردستان، من المهام الرئيسية للتشكيلة الوزارية التاسعة في حكومة الإقليم.



