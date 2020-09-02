سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بارزاني يجتمع مع الرئيس الفرنسي ماكرون في بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-02T13:46:41+0000
بارزاني يجتمع مع الرئيس الفرنسي ماكرون في بغداد

شفق نيوز/ اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الاربعاء، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في بغداد ضمن برنامج زيارته الى العراق.

وبعد سلسلة من الاجتماعات مع الاطراف العراقية التي اجراها الجانبان دخل بارزاني وماكرون في اجتماع للتباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن المرجح ان يتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين اربيل وباريس وكذلك العلاقات بين اربيل وبغداد وسبل التقريب بين مختلف الاطراف العراقية.

ويزور الرئيس الفرنسي ماكرون بغداد في زيارة قصيرة التقى خلالها برئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وكان قد طلب من رئيس الاقليم بارزاني لقاءه في بغداد بسبب قصر مدة الزيارة التي صرح بانها تستغرق ساعات.



related

بارزاني يوقع مرسوماً إقليمياً بتعيين رئيس جديد لمؤسسة الالغام

Date: 2020-08-30 13:35:13
بارزاني يوقع مرسوماً إقليمياً بتعيين رئيس جديد لمؤسسة الالغام

عقب لقاء ماكرون.. نيجيرفان بارزاني يكشف عن أولويته

Date: 2019-07-10 21:07:41
عقب لقاء ماكرون.. نيجيرفان بارزاني يكشف عن أولويته

رئيس اقليم كوردستان يستذكر ضحايا 1 شباط: أحياء في وجدان شعبنا

Date: 2020-02-01 13:50:03
رئيس اقليم كوردستان يستذكر ضحايا 1 شباط: أحياء في وجدان شعبنا

رئيس اقليم كوردستان يلتقي الرئيس الفرنسي في بغداد

Date: 2020-08-31 19:57:06
رئيس اقليم كوردستان يلتقي الرئيس الفرنسي في بغداد

دعوة نيجيرفان بارزاني لحضور مؤتمر ميونخ الدولي

Date: 2020-02-06 21:37:48
دعوة نيجيرفان بارزاني لحضور مؤتمر ميونخ الدولي

بعد انتهاء مؤتمره الرابع.. رئيس الاقليم: هذا ما يمكن للاتحاد الوطني فعله

Date: 2019-12-27 13:35:35
بعد انتهاء مؤتمره الرابع.. رئيس الاقليم: هذا ما يمكن للاتحاد الوطني فعله

بارزاني والحكيم يبحثان تطبيع الأوضاع و"قطع دابر العنف" في العراق

Date: 2020-02-10 22:32:41
بارزاني والحكيم يبحثان تطبيع الأوضاع و"قطع دابر العنف" في العراق

رئيس إقليم كوردستان "قلق" من أوضاع العراق: صالح يتعرض لضغوط كبيرة مخالفة للدستور

Date: 2019-12-28 08:27:00
رئيس إقليم كوردستان "قلق" من أوضاع العراق: صالح يتعرض لضغوط كبيرة مخالفة للدستور