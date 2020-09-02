بارزاني يجتمع مع الرئيس الفرنسي ماكرون في بغداد

شفق نيوز/ اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الاربعاء، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في بغداد ضمن برنامج زيارته الى العراق.

وبعد سلسلة من الاجتماعات مع الاطراف العراقية التي اجراها الجانبان دخل بارزاني وماكرون في اجتماع للتباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن المرجح ان يتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين اربيل وباريس وكذلك العلاقات بين اربيل وبغداد وسبل التقريب بين مختلف الاطراف العراقية.

ويزور الرئيس الفرنسي ماكرون بغداد في زيارة قصيرة التقى خلالها برئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وكان قد طلب من رئيس الاقليم بارزاني لقاءه في بغداد بسبب قصر مدة الزيارة التي صرح بانها تستغرق ساعات.







