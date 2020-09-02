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بارزاني وصالح يؤكدان ضرورة الحفاظ على "لقمة العيش" في الاقليم والعراق بلا تمييز

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-02T14:08:22+0000
بارزاني وصالح يؤكدان ضرورة الحفاظ على "لقمة العيش" في الاقليم والعراق بلا تمييز

شفق نيوز/ ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد، اليوم الاربعاء، التقى مع رئيس الجمهورية برهم صالح.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز ، ان بارزاني وصالح تبادلا الاراء بشأن الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة، لافتا الى انهما تطرقا لاهمية توحيد القوى والامكانيات لاجتياز الازمات والتغلب على الخلافات.

واشار البيان انه في قسم من الاجتماع اكد الجانبان على ضرورة حل المشكلات المعلقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على اساس الدستور والقانون والحفاظ على لقمة عيش المواطنين والموظفين في اقليم كوردستان والعراق من دون تمييز.

ونوه البيان الى ان التطورات الاخيرة في المنطقة وضرورة تنمية العلاقات بين العراق مع دول المنطقة والعالم كانت محورا اخر في الاجتماع.

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