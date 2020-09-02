بارزاني: بإمكان الأمم المتحدة مساعدة بغداد وأربيل لطي صفحة الخلافات

شفق نيوز/ ضمن سلسلة لقاءاته في بغداد، التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر الاربعاء، مع الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق السيدة جينين بلاسخارت.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني وبلاسخارت ناقشا العملية السياسية والاوضاع في العراق واقليم كوردستان، لافتا الى انهما سلطا الاضواء على العلاقات والحوار بين اربيل وبغداد والتفاهم الاخير بين الجانبين بشأن موضوع الميزانية والرواتب الخاصة بموظفي اقليم كوردستان.

وأشار بارزاني الى دور فريق الامم المتحدة في العراق الذي بامكانه مساعدة اربيل وبغداد لحثهما على اجراء حوار جدي من اجل الحل الجذري والنهائي للمشكلات على اساس الدستور، مسلطا الضوء على تقرير ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق الذي قدمته لمجلس الامن الدولي بشأن اهمية تنفيذ الدستور والنظام الاتحادي (الفيدرالي) في العراق.

ونوه البيان الى ان اخر التطورات بشأن تفشي وباء فيروس كورونا وكيفية التصدي له، والانتخابات العراقية المقبلة وقانون الانتخابات واوضاع النازحين واللاجئين في مخيمات اقليم كوردستان كانت محاور اخرى في اللقاء.



