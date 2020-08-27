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بارازني: داعش بات خطراً جدياً.. وزيرة فرنسية: هذا ما نأمله بالقريب العاجل

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-27T18:43:02+0000
بارازني: داعش بات خطراً جدياً.. وزيرة فرنسية: هذا ما نأمله بالقريب العاجل

شفق نيوز/ أعربت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، يوم الخميس، عن أملها باستئناف برنامج تدريب قوات البيشمركة من قبل التحالف الدولي في القريب العاجل، فيما شدد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني على أن خطر تنظيم "داعش" بات جدياً.

جاء ذلك خلال لقاء بارلي وبارزاني في أربيل، وفق بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا "سبل تعزيز العلاقات بين فرنسا وإقليم كوردستان وزيادة دعم قوات البيشمركة".

وشكر رئيس الحكومة فرنسا على دعمها المتواصل لإقليم كوردستان ولا سيما خلال الحرب ضد تنظيم داعش، مشيراً إلى أن "هذا التنظيم عاود شن الهجمات والاعتداءات الإرهابية في الكثير من مناطق العراق، وبات يشكل خطراً جدياً على سكان تلك المناطق".

كما شدد رئيس الحكومة على "ضرورة التنسيق الأمني بين قوات البيشمركة والجيش العراقي للتصدي إلى تهديدات تنظيم داعش".

بدورها، جددت وزيرة الجيوش الفرنسية دعم بلادها لإقليم كوردستان وقوات البيشمركة.

وقالت بارلي: "نأمل، في القريب العاجل، أن يستأنف التحالف الدولي تدريب قوات البيشمركة بعد توقف قصير بسبب جائحة فيروس كورونا".

وتم في الاجتماع أيضاً التأكيد على تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بالتوازي مع التنسيق الأمني والعسكري، وفق البيان.

وكانت بارلي قد وصلت أربيل في وقت سابق الخميس قادمة من بغداد بعد إجرائها مباحثات مع مسؤولي العراق بشأن محاربة تنظيم داعش.


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