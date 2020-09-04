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الكاظمي يتعهد لنيجيرفان بارزاني بإطلاق مستحقات مالية لفئة بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-04T11:54:22+0000
الكاظمي يتعهد لنيجيرفان بارزاني بإطلاق مستحقات مالية لفئة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الزراعة والمياه في برلمان اقليم كوردستان يوم الجمعة ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد لرئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني بصرف المستحقات المالية لفلاحي كوردستان للاعوام (2014 – 2016).

وقال نائب رئيس اللجنة شوان زراري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "في اليوم الذي سبق زيارة رئيس اقليم كوردستان الى بغداد طلبنا منه ادارج مستحقات الفلاحين ضمن برنامج عمل زيارته المخصص للقاء المسؤولين العراقيين الكبار، وان يتم بحث هذا الموضوع كاملة وبالتفصيل".

واوضح ان "مكتب رئيس الاقليم اتصل به وابلغه بأن نيجيرفان بارزاني بحث مع مصطفى الكاظمي المستحقات المالية للفلاحين للاعوام 2014 – 2015 – 2016"، مشيرا الى ان "رئيس مجلس الوزراء تعهد بإيجاد حل تام للمستحقات المالية للفلاحين خلال مدة قريبة".

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