القبض على امرأتين تحتالان على اصحاب سيارات عالية الطراز في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت شرطة مكافحة الاجرام في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن اعتقال امرأتين قامتا بسرقة اكثر من ثمانية ملايين دينار من المواطنين عن طريق الخداع.

وجاء في بيان لقسم شرطة مكافحة الاجرام مكتب الشمال، ورد لوكالة شفق نيوز، ان قواتها تمكنت من القاء القبض على امرأتين متهمتين تدعيان (ج ش ف) و(س ص ف)، مبينا انهما اعترفتا بارتكاب ثلاث جرائم سرقة.

واوضح البيان انهما كانتا تقومان بايقاف السيارات من الطراز العالي في الطريق الرابط بين اربيل والموصل وتقومان بالاحتيال على السائقين وتسرقان مامعه من الاموال.

واضاف البيان ان مجموع ما قامت المتهمتان من سرقته من الاموال بلغ (8550000) ثمانية ملايين وخمسمائة وخمسين الف دينار، لافتا الى انه تم فتح اوراق تحقيقية مع المتهمتين اللتين اعتقلتا وفقا للمادة 446 من قانون العقوبات.