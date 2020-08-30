الصحة العالمية تعلن دهوك اقل نسبة وفيات بكورونا على مستوى الاقليم والعراق

شفق نيوز/ اعلنت منظمة الصحة العالمية في العراق يوم الاحد ان محافظة دهوك سجلت اقل معدل وفيات على مستوى محافظات اقليم كوردستان والعراق بأسره.

ممثل المنظمة في العراق الدكتور ادهم إسماعيل في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع مدير صحة دهوك الدكتور نزار عصمت، ان "المنظمة اوصلت بعض المعدات الطبية والاجهزة الى المحافظة، وسنسلمها الى مديرية صحة دهوك اليوم".

واضاف ان "عدد الاصابات بكورونا في دهوك ارتفع، ولكنها ليست بالنسبة الكبيرة"، مؤكدا ان "المحافظة سجلت اقل نسبة بالاصابات على مستوى الاقليم والعراق".

وتابع الدكتور اسماعيل انه "بعد تخفيف القيود المفروضة في المحافظة فانها بحاجة لمزيد من المعدات الوقائية"، مستطردا القول ان "معدل الوفيات بالفيروس في دهوك قليل جدا ويشكل نسبة 1% من الاصابات بينما معدل الوفيات على مستوى المحافظات العراقية كافة يبلغ 3%".