الصباح الحكومية: زيارة نيجيرفان بارزاني الداخلية والخارجية صبت بمصلحة بغداد والاقليم

شفق نيوز/ وصفت صحيفة الصباح الحكومية، زيارة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى بغداد وتركيا بالناجحة، وقالت إنها تصب في مصلحة العلاقة بين المركز والاقليم.

نيجيرفان بارزاني.. "رجل اللحظات الصعبة" ما بين بغداد وانقرة



وعقب زيارة بارزاني لبغداد، أعلن المتحدث لنائب رئيس وزراء الإقليم، سمير هورامي، عن زيارة لوفد من حكومة إقليم كوردستان الأسبوع الجاري من اجل اكمال المباحثات في المشكلات العالقة بين الحكومتين في ما يخص ملف الموازنة وحصة الاقليم من الميزانية العامة.

وقال هورامي إن "الحكومة الاتحادية بصدد صياغة مشروع ميزانية 2021 ونهدف من خلال اللقاءات والاجتماعات المتواصلة تثبيت المستحقات المالية الخاصة بالإقليم في مشروع الموازنة العامة قبل ارسالها الى مجلس النواب العراقي والمصادقة عليها، وان تكون هناك رؤية واضحة للعام المقبل ولا تواجهنا مشكلات ومعوقات بصدد الميزانية وحصة الاقليم".

واشار الى ان "المشكلات العالقة مع الحكومة الاتحادية تتضمن مشكلات سياسية وقانونية، وفي الشأن السياسي فإن هناك تحركا وتقاربا في وجهات النظر من قبل الطرفين لمعالجتها والتوصل لتوافق وحل لها. وفي ما يتعلق بالمشكلات القانونية فان حكومة الاقليم ملزمة بالدستور وما تضمن من نصوص تخص الإقليم من حيث الميزانية والنفط وكذلك المسائل المتعلقة بالمنافذ والمعابر الحدودية".

واوضح هورامي ان المشكلات الاخرى نسعى لحلها لاسيما ان رواتب اقليم كوردستان 893 مليار دينار عراقي اي ما يعادل 755 مليون دولار شهريا، لافتا الى ان هناك اختلافا بين الطرفين حول هذه الارقام لاسيما ان عدد الموظفين في الاقليم تقريبا هو مليون و251 الفا و400، يتقاضون رواتب ومن ضمنها رواتب الرعاية الاجتماعية وذوي الشهداء والسجناء السياسيين.

ونوه إلى ان حكومة الاقليم اثبتت هذه الارقام من خلال النظام البايومتري وان الاحصائيات دقيقة وواضحة، وان حكومة الاقليم متواصلة منذ تشكيل الكابينة الوزارية بعقد الاجتماعات واللقاءات مع الرئاسات الثلاث لحل جميع المشكلات والمسائل العالقة منذ عام 2003 ولغاية وقتنا الحاضر والوصول الى اتفاق بين الطرفين.















