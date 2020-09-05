السليمانية توضح أوجه استقطاع مبلغ مالي مقابل دفن الموتى

شفق نيوز/ أصدرت بلدية السليمانية في إقليم كوردستان، يوم السبت، توضيحا بشأن أخذ مبالغ نقدية مقابل دفن الموتى، بعد جدل اثير بين الأهالي بهذا الخصوص.

وقال متحدث رئاسة بلدية السليمانية زردشت رفيق خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شركة "الدوزي" التي تسلمت مشروع مساطحة أكبر مقبرة في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، "ننفي استلام مبلغ مقابل دفن الموتى في مقبرة السليمانية الجديدة التي شيدت في سنة 2013".

وأضاف، أن "كل الاخبار والانباء والكلام الذي نشر في الفترة الماضية عن استلام مبلغ مقابل القبر في المقبرة بعيد عن الصحة".

وتابع أن "المبلغ المخصص للدفع هو فقط 110 آلاف دينار مقابل خدمات المقبرة التي تشمل التنظيف وتقديم خدمات ومرآب للسيارات وتشييد الحدائق.



