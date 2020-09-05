سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

السليمانية توضح أوجه استقطاع مبلغ مالي مقابل دفن الموتى

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-05T09:18:54+0000
السليمانية توضح أوجه استقطاع مبلغ مالي مقابل دفن الموتى

شفق نيوز/ أصدرت بلدية السليمانية في إقليم كوردستان، يوم السبت، توضيحا بشأن أخذ مبالغ نقدية مقابل دفن الموتى، بعد جدل اثير بين الأهالي بهذا الخصوص.

وقال متحدث رئاسة بلدية السليمانية زردشت رفيق خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شركة "الدوزي" التي تسلمت مشروع مساطحة أكبر مقبرة في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، "ننفي استلام مبلغ مقابل دفن الموتى في مقبرة السليمانية الجديدة التي شيدت في سنة 2013".

وأضاف، أن "كل الاخبار والانباء والكلام الذي نشر في الفترة الماضية عن استلام مبلغ مقابل القبر في المقبرة بعيد عن الصحة".

وتابع أن "المبلغ المخصص للدفع هو فقط 110 آلاف دينار مقابل خدمات المقبرة التي تشمل التنظيف وتقديم خدمات ومرآب للسيارات وتشييد الحدائق.

 

 


related

ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا الى 3 حالات في السليمانية

Date: 2020-07-01 15:34:59
ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا الى 3 حالات في السليمانية

كوردستان تعلن تشخيص حالة خامسة بكورونا

Date: 2020-03-02 20:31:36
كوردستان تعلن تشخيص حالة خامسة بكورونا

ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في السليمانية الى خمس حالات

Date: 2020-06-18 12:26:07
ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في السليمانية الى خمس حالات

السليمانية تعزز تدابيرها الوقائية ضد كورونا بإخضاع فئة للفحص

Date: 2020-03-21 12:53:02
السليمانية تعزز تدابيرها الوقائية ضد كورونا بإخضاع فئة للفحص

الصحة الكوردستانية: سبعة من اسرة المتوفي بكورونا في السليمانية مصابون بالفيروس

Date: 2020-05-30 17:49:14
الصحة الكوردستانية: سبعة من اسرة المتوفي بكورونا في السليمانية مصابون بالفيروس

السليمانية تغلق أسواقها كلياً لمدة 3 أيام

Date: 2020-03-06 16:55:57
السليمانية تغلق أسواقها كلياً لمدة 3 أيام

السليمانية تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا لرجل سبعيني

Date: 2020-06-12 16:08:54
السليمانية تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا لرجل سبعيني

السليمانية تزف خبرا سارا بشفاء عدد من المصابين بفيروس كورونا

Date: 2020-06-02 13:07:33
السليمانية تزف خبرا سارا بشفاء عدد من المصابين بفيروس كورونا