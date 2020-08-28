السليمانية تطلق نداء للتعرف على هوية اربعة اشخاص قضوا حرقا بحادث

شفق نيوز/ اطلقت السلطات الصحية في السليمانية، يوم الجمعة، نداء للاهالي للتعرف على هوية 4 اشخاص قضوا حرقا بحادث سير مروع وقع على طريق منتجع دوكان السياحي وقضاء رانية التابع لإدارة منطقة "رابرين".

وقال المتحدث باسم صحة السلیمانية الدکتور یاد نقشبندې في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "4 جثث وصلت للطبابة العدلية محروقة بالکامل بحیث یصعب التعرف علی هویتهم واعمارهم"، مضيفا ان "نسبة الحروق كبيرة واخفت معالم الاجساد بالكامل ولا يمكن التعرف على الضحايا".

واشار الى انه "توفي في الحادث اربعة اشخاص طفلین ورجل و أمرأة ولحد الان لم یزنا احد من اقربائهم"، موضحا "عن طریق کامیرات نحاول معرفتهم وقد تم نشر رقم السیارة".

وتابع نقشبندې أن "صحة السلیمانية لا تستطیع التعرف علی ضحایا الحادث المروري وتطلب من ذوي الضحایا ان یزوروا الطبابة العدلية لتسلم جثثهم ذويهم".

ولقي اربعة اشخاص مصرعهم اليوم الجمعة بحادث سير مروع وقع على طريق منتجع دوكان السياحي في السليمانية وقضاء رانية التابع لإدارة منطقة "رابرين".

وبحسب المعلومات المتوفرة لوكالة شفق نيوز، فإن حادث سير وقع على الطريق المذكور مما ادى الى اندلاع حريق في عجلة يستقلها اربعة اشخاص.

وتشير المعلومات ان الاشخاص الاربعة توفوا حرقا ولم ينجُ احد منهم.

من جهته قال قائممقام دوكان سيروان سرحد في بيان انه "تم ابلاغنا بوقوع حادث سير على طريق دوكان – رانية بين قريتي (بادوان) وبيستانه".

واوضح ان الحادث ناجم عن تصادم ثلاث عجلات احداها نوع "بيكاتشو"، والاخرى "تويوتا برادو" والثالثة شاحنة حمل كبيرة، مشيرا الى ان الركاب الذين كانوا يستقلون عجلة الـ"برادو" جميعهم قد احترقوا وفارقوا الحياة.

ورجح سرحد ان يكون عدد الركاب الذين كانوا يستقلون الـ"تويوتا برادو" يتراوح بين 3 – 4 اشخاص.