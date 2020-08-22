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السليمانية تحقق قفزة كبيرة في مسار التعافي من كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-22T20:29:13+0000
السليمانية تحقق قفزة كبيرة في مسار التعافي من كورونا

شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة السليمانية، يوم السبت، تعافي أكثر من ٦٠٠ مصاب بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مدير صحة السليمانية صباح هورامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال الأسبوعين الماضيين تعافى ٦٨٦ مصابا بكورونا في محافظة السليمانية".

وأضاف أن مجمل عدد المتعافين منذ ١٣ أيار الماضي وحتى الآن بلغ ٦١١٠ في عموم المحافظة.

ويبلغ المجموع الكلي لإصابات كورونا في إقليم كوردستان منذ  ظهور الفيروس ولغاية الآن 24271 مصابا تماثل 14028 منهم للشفاء التام بينما لا يزال 9357 قيد العلاج توفي 886 حالة.


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