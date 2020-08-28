سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

السليمانية.. الكشف عن هوية أصحاب الجثث في "سيارة الجحيم"

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-28T17:50:48+0000
السليمانية.. الكشف عن هوية أصحاب الجثث في "سيارة الجحيم"

شفق نيوز/ كشفت مديرية صحة السليمانية عن هوية أصحاب الجثث المتفحمة داخل سيارة جراء تعرضها إلى حادث سير مروع أدى إلى احتراقها بمن فيها يوم الجمعة.

وقالت المديرية في توضيح مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأشخاص الذين احترقوا داخل السيارة هم أفراد عائلة إيزيدية من قضاء شيخان (دهوك)، ويسكنون في مدينة السليمانية حالياً.

وكانت صحة السليمانية قد أطلقت نداء للأهالي لمساعدتها في التعرف على هوية 4 اشخاص قضوا حرقاً بحادث سير مروع وقع على طريق منتجع دوكان السياحي وقضاء رانية التابع لإدارة منطقة رابرين.

وتحولت السيارة إلى ما يشبه الجحيم بالنسبة للضحايا الذين كانوا يستقلونها بعد اشتعال النيران فيها جراء الحادث المروري ما أدى لاحتراقها بمن فيها على نحو لم يتسن التعرف عليهم أو على ملامحهم.


related

تسعة مصابين بحادث في محافظة السليمانية

Date: 2020-02-08 16:20:20
تسعة مصابين بحادث في محافظة السليمانية

مصرع واصابة 8 اشخاص بحادثين مروعين قرب السليمانية

Date: 2020-08-14 09:39:00
مصرع واصابة 8 اشخاص بحادثين مروعين قرب السليمانية

صور .. وفاة واصابة 6 اشخاص بينهم فتاة وامرأة بانقلاب "ستوتة" قرب السليمانية

Date: 2019-08-29 15:01:23
صور .. وفاة واصابة 6 اشخاص بينهم فتاة وامرأة بانقلاب "ستوتة" قرب السليمانية

مصرع واصابة خمسة اشخاص بحادث سير في السليمانية

Date: 2019-07-08 17:25:29
مصرع واصابة خمسة اشخاص بحادث سير في السليمانية

صور .. وفاة اربعة اشخاص حرقا بحادث مروع على طريق منتجع سياحي بالسليمانية

Date: 2020-08-28 09:42:26
صور .. وفاة اربعة اشخاص حرقا بحادث مروع على طريق منتجع سياحي بالسليمانية

إصابة 12 شخصا بجروح في حادث بالسليمانية

Date: 2020-08-15 08:16:20
إصابة 12 شخصا بجروح في حادث بالسليمانية

صور.. مصرع واصابة 17 سائحا بحادث مروع قرب السليمانية

Date: 2019-08-30 12:03:14
صور.. مصرع واصابة 17 سائحا بحادث مروع قرب السليمانية

مصرع 4 اشخاص بحادث سير جنوبي السليمانية

Date: 2019-09-21 14:38:07
مصرع 4 اشخاص بحادث سير جنوبي السليمانية