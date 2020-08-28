السليمانية.. الكشف عن هوية أصحاب الجثث في "سيارة الجحيم"

شفق نيوز/ كشفت مديرية صحة السليمانية عن هوية أصحاب الجثث المتفحمة داخل سيارة جراء تعرضها إلى حادث سير مروع أدى إلى احتراقها بمن فيها يوم الجمعة.

وقالت المديرية في توضيح مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأشخاص الذين احترقوا داخل السيارة هم أفراد عائلة إيزيدية من قضاء شيخان (دهوك)، ويسكنون في مدينة السليمانية حالياً.

وكانت صحة السليمانية قد أطلقت نداء للأهالي لمساعدتها في التعرف على هوية 4 اشخاص قضوا حرقاً بحادث سير مروع وقع على طريق منتجع دوكان السياحي وقضاء رانية التابع لإدارة منطقة رابرين.

وتحولت السيارة إلى ما يشبه الجحيم بالنسبة للضحايا الذين كانوا يستقلونها بعد اشتعال النيران فيها جراء الحادث المروري ما أدى لاحتراقها بمن فيها على نحو لم يتسن التعرف عليهم أو على ملامحهم.



