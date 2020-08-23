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الديمقراطي الكوردستاني يعلن تفاصيل الهجوم على فرع الحزب في حلبجة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-23T09:14:53+0000
الديمقراطي الكوردستاني يعلن تفاصيل الهجوم على فرع الحزب في حلبجة

شفق نيوز/ دعا مسؤول الفرع الـ12 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة حلبجة بسام علي يوم الاحد القوات الامنية الى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال "مهاجمي ومطلقي النار" ليلة امس على مبنى الفرع.

وقال علي في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه ليلة امس تعرض مقر الفرع الى هجوم من قبل اربعة شبان، مشيرا الى ان احد حراس المبانى الفرع وبهدف ابعاد اولئك المهاجمين اطلاق النيران في الهواء.

واعرب المسؤول الحزبي عن استغرابه من مهاجمة مبنى الفرع في الوقت الذي لا يمتلك الديمقراطي الكوردستاني اي منصب مهم في حلبجة، مؤكدا ان الحزب ليس مسؤولا ان اي تقصير في المحافظة لعدم امتلاكه السلطة فيها.

وتابع علي انه "كنا دائما ممثلين للتسامح والصلح في المحافظة لذا كان ينبغي مكافأتنا لا مهاجمتنا".

واقدم مجموعة من المحتجين ليل السبت على الاحد باضرام النيران في مبان حكومية ومهاجمة مقار حزبية في محافظة حلبجة.

وادان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاحد اقدام مجموعة على حرق مبان حكومية، وممتلكات عامة وخاصة في محافظة حلبجة، معتبرا هذه الافعال تندرج في خانة الاجرام.

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