الدوام نصف اسبوع وعلى وجبتين بالمدارس .. مقترح لحكومة كوردستان

شفق نيوز/ قدمت اتحاد نقابة معلمي كوردستان يوم الاثنين مشروعا الى حكومة الاقليم حول كيفية البدأ بالدراسة للعام الدراسي المقبل في ظل تفشي جائحة كورونا.

وكانت النقابة قد اجتمعت امس الاحد مع وزارة التربية في الاقليم لتصدر اليوم بيانا تضمن مقترحا للدوام في المدارس للعام الدراسي 2020 – 2021.

وابرز ما جاء في هذا المقترح في البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، ان يصبح الدوام على شكل وجبتين لمنع التزاحم داخل الصفوف الدراسية وكل وجبة يكون دوامها لمدة ثلاثة ايام في الاسبوع.

ويدعو المقترح ايضا الى اختصار المناهج الدراسية والتركيز على المواد الاساسية وتعقيم الصفوف الدراسية والمدارس قبل بدأ الدوام.

وكانت وزارة التربية في الاقليم قد اعتربت العام الدراسي 2019 – 2020 ملغيا للصفوف غير المنتهية للمراحل كافة بسبب تفشي ظهور فيروس كورونا.