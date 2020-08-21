دهوك.. الجيش التركي يتوغل في قرية ويضرم النار في منازل سكانها

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي بتوغل الجيش التركي يوم الجمعة في قرية بمحافظة دهوك وإضرام النار في منازل مواطنين قبل أن ينسحب إلى المرتفعات المحيطة بالقرية.

وقال مدير ناحية باتيفا دلشير عبد الستار لوكالة شفق نيوز، إن الجيش التركي توغل برياً في قرية بانكي الواقعة شمالي ناحية باتيفا بحثاً عن مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وأضاف عبد الستار أن الجنود الأتراك أضرموا النيران في ثلاثة منازل بالقرية، مبيناً أن تلك المنازل كانت مجهورة بعد أن نزح أصحابها خوفاً على حياتهم من العمليات العسكرية التركية في المنطقة.

وأشار إلى أن الجيش عادوا أدراجهم للتمركز في المرتفعات الجبلية المحيطة بالقرية.

يشار إلى أن قرية بانكي التابعة لناحية باتيفا شمال شرقي قضاء زاخو بمحافظة دهوك، هي القرية الوحيدة في تلك المنطقة التي لم يغادرها سكانها، وتأوي عشرات العوائل النازحة من القرى الحدودية الأخرى.

وتسببت العمليات العسكرية والقصف التركي المستمر منذ منتصف حزيران الماضي بخسائر بشرية ومادية ونزوح الكثير من سكان القرى الحدودية بإقليم كوردستان.



