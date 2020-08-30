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التعليم الكوردستانية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد وتاريخ انتهائه

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-30T05:21:54+0000
التعليم الكوردستانية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد وتاريخ انتهائه

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان، ان العام الدراسي الجديد للجامعات والكليات والمعاهد سيبدأ في الأول من شهر ايلول المقبل.

وعقد مجلس الوزارة امس السبت اجتماعا بطريقة "الاونلاين" وبإشراف ارام محمد قادر رئيس المجلس، وبحضور وكلاء الوزارة، ورؤساء الجامعات، بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم.

وقالت الوزارة في البيان انه مراعاة للوضع الصحي، ولحفظ سلامة ارواح الطلبة في العام الدراسي (2020 – 2021) تم وضع خطة، وبرنامج جديد يهدف لتطوير طرق التعليم، والرفع من المستوى العلمي للطلبة.


واشار البيان الى ان الاجتماع شهد تقديم عدة مقترحات الى مجلس وزراء اقليم كوردستان بهدف المصادقة عليها، مضيفا ان من بين المقترحات البدء بالعام الاكاديمي الجديد في 1 – 9 -2020، وان ينتهي في 3 – 6 – 2021.



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