التربية الكوردستانية تعلن توفير فرص عمل لـ3299 خريجا وبدء دوام التدريسيين

شفق نيو/ اعلن وزير التربية في اقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم السبت عن توفير فرص عمل لـ3299 خريجا من حملة الشهادات (الدكتوراه، والماجستير، وبكلوريوس، والدبلوم) والشهادات الاخرى في القطاع الدراسي الاهلي.

وقال حمه سعيد في بيان اليوم، انه وفق لتوجيهات رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني وضمن اطار البرنامج الحكومي للتشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم، و وزارة التربية في 18 -8 – 2019، و بالامر الوزاري المرقم 382 تقرر تنظيم دوام التدريسيين والموظفين في رياض الاطفال، والمدارس، والمعاهد الاهلية التابعة لوزارة التربية بشكل يراعي المصلحة العامة، وان يسهم في زيادة فرص العمل لخريجي الكليات والمعاهد.

واضاف انه ومن اجل هذا وفضلا عن توقف الدوام في الاوساط الدراسية، تم التمكن من توفير فرص عمل لـ3299 شخا من حملة الشاهادات (الدكتوراه، والماجستير، والبكالوريوس، والدبلوم) والشهادات الاخرى في القطاع الدراسي الاهلي.

من جهتها حددت المديرية العامة للتقويم في وزارة التربية بكتاب رسمي والمرقم 3198 الصادر في 27 من الشهر الجاري والمعنون الى مديريات التربية العامة في المحافظات اليوم الاول من شهر ايلول المقبل موعدا لبدء الدوام الرسمي للتدريسيين والمعلمين في المدراس للعام الدراسي 2020 – 2021.

وسيقوم التدريسيون والمعلومون في الموعد المحدد لبدء دوامهم الرسمي بمراقبة امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية.



