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الاسايش تعلن الإطاحة باربعة ارهابيين في ثلاث مدن باقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-30T17:17:47+0000
الاسايش تعلن الإطاحة باربعة ارهابيين في ثلاث مدن باقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش كرميان في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، ان قوات اسايش الاقليم تمكنت من القاء القبض على اربعة ارهابيين في كل من السليمانية وكرميان ورانية. 

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في إطار الاستمرار في متابعة ومراقبة تحركات المتطرفين، تحصلت مديرية اسايش كرميان على معلومات عن مجموعة مسلحة تابعة لداعش دخلت الى عدد من المناطق في كرميان والاقليم وقامت بالاختباء فيها.

واشار البيان انه في 13 تموز الماضي وفي ناحية سرقلا تم اعتقال شخص يبلغ من العمر 27 عاما ووفقا لاعترافاته فإنه بايع داعش منذ عام 2014 وحمل السلاح في مناطق العظيم وصلاح الدين والحويجة وشارك في اقتراف عدد من الجرائم ضد الإنسانية.

واوضح البيان انه في 17 تموز الماضي تم اعتقال شخصين اخرين يبلغ عمرهما 34 و47 عاما على التوالي كان لهما ارتباط بداعش، مضيفا انه في 20 تموز الماضي تم اعتقال شخص رابع في ناحية سرقلا.

ويأتي بيان اسايش كرميان في وقت ازدادت فيه خلال الاونة الاخيرة تحركات الجماعات المسلحة بشكل ملحوظ في المناطق المتنازع عليها التي تشهد فراغا أمنياً بعد أحداث تشرين الأول 2017 وتسلم الجيش العراقي والحشد الشعبي الملف الأمني فيها بعد انسحاب قوات البيشمركة منها.

 

 


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