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اقليم كوردستان يفصح عن حاجته لـ3000 مدرسة جديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-01T13:56:26+0000
اقليم كوردستان يفصح عن حاجته لـ3000 مدرسة جديدة

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم الثلاثاء عن حاجة الاقليم لـ3000 مدرسة جديدة لفك الدوام المزدوج.

وقال الوزير في كلمة له اليوم خلال مراسم وضع الحجر الاساس لمدرسة "لالاف" في اربيل، إن آلاف المدارس تم تشييدها في الاقليم، مستدركا القول ان "الوزارة لا تزال بحاجة الى 35 الف صف اي ما معدله 3000 مدرسة من اجل ان يكون الدوام طبيعيا، وبغية ان يتمكن اطفالنا من التعلم بطريقة عصرية".

وعلى هامش تلك المراسم اكد الوزير في تصريح ادلى به للصحفيين ان الوزارة تنتظر صدور قرار من مجلس اقليم كوردستان للبدء بالعام الدراسي الجديد، مبينا ان القرار لن يصدر الا بعد تقييم من وزارة الصحة، والاطباء المختصين بالاوبئة.

وقال حمه سعيد "اذا كان الوضع الصحي يسمح فإن الشروع بالدوام سيكون بشكل طبيعي، وعلى العكس من ذلك فإن هناك عدة خيارات ومقترحات سيتم اللجوء اليها في هذا المجال"، مشيرا الى ان وزارة التربية، و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سترفع تقريريهما الى مجلس وزراء الاقليم لكي يتخذ قراره.

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