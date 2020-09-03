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اقليم كوردستان يعيد الدوام الرسمي بشكل كامل إلى المؤسسات الحكومية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-03T18:54:32+0000
اقليم كوردستان يعيد الدوام الرسمي بشكل كامل إلى المؤسسات الحكومية

شفق نيوز/ قررت حكومة اقليم كوردستان، الخميس، عودة العمل بنظام دوام الساعات الكاملة في مؤسساتها الحكومية، وذلك بعد عدة اشهر من عطل إجبارية، أو تقليص بساعات الدوام بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة، جوتيار عادل في بيان أن دوام الموظفين الرسمي سيبدأ يوم الأحد المقبل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

واضاف ان القرار جاء رعاية للمصلحة العامة ومن اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين وانجاز اعمالهم في مؤسسات الحكومة.  

وتابع انه يتوجب على الموظفين اثناء اوقات الدوام الرسمي الالتزام بجميع التعليمات والإجراءات الصحية الوقائية من فيروس كورونا.

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