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اقليم كوردستان يعلن 19 حالة وفاة و 409 اصابات جديدة بفيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-27T12:13:13+0000
اقليم كوردستان يعلن 19 حالة وفاة و 409 اصابات جديدة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس عن وفاة 19 حالة، وتسجيل 409 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعة الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 4155 فحصا جديد في كل من: اربيل، والسليمانية، وكرميان، ودهوك، وحلبجة.

واضاف البيان انه تم تسجيل 409 اصابات جديدة 409 اصابات جديدة توزعت على النحو الاتي: 220 اربيل، 82 السليمانية، 21 كرميان، 78 دهوك، 8 حلبجة.

ونوه البيان الى تعافي 400 مصاب وكما يأتي: 296 اربيل، 24 السليمانية، 32 كرميان، 39 دهوك، 9 حلبجة.

واشار البيان الى وفاة 19 مصابا وكالاتي: 11 اربيل، 4 السليمانية، 4 دهوك.

واجمل البيان المجموع الكلي للإصابات منذ تفشي ظهور الجائحة ولغاية الآن بـ26801 مصابا، تماثل 16243 للشفاء التام، بينما لايزال 9577 قيد العلاج توفي 981 مصابا.

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