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اقليم كوردستان يعلن 582 حالة شفاء و 362 اصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-29T11:07:14+0000
اقليم كوردستان يعلن 582 حالة شفاء و 362 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت عن تعافي 582 حالة، وتسجيل 362 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 4235 فحصا جديدا في كل من: اربيل، والسليمانية، وكرميان، ودهوك.

واضافت الوزارة انها سجلت 362 اصابة جديدة موزعة على النحو الآتي: 195 اربيل، 108 السليمانية، و18 كرميان، 41 دهوك.

واشار البيان الى اكتساب 582 مصابا الشفاء التام وكما يأتي: 294 اربيل، 26 السليمانية، 22 كرميان، 229 دهوك، 11 حلبجة.

ونوه البيان الى وفاة 25 مصابا وكالآتي: 12 اربيل، 5 السليمانية، 3 حالات في كرميان، وحالة واحدة فقط في رابرين، و3 في دهوك، وحالة واحدة فقط في حلبجة.

ونبه البيان الى المجموع الكلي للاصابات منذ تفشي ظهور الوباء في اقليم كوردستان ولغاية الآن بـ 27621 مصابا، تعافى من بينهم 17386، بينما لا يزال 9203 قيد العلاج، توفي 1032 مصابا.


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