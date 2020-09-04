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اقليم كوردستان يعلن 25 حالة وفاة و 597 اصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-04T12:56:56+0000
اقليم كوردستان يعلن 25 حالة وفاة و 597 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل 25 حالة وفاة، وتشخيص نحو 600 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 5144 فحصا جديدا وكالاتي: 1268 اربيل، و703 السليمانية، و212 كرميان، و2901 دهوك، و60 حلبجة.

واضافت الوزارة انها شخّت 597 اصابة جديدة بالفيروس موزعة على النحو الاتي: 160 اربيل، 110 السليمانية، 27 كرميان، 273 دهوك، 27 حلبجة.

ونوهت الى تعافي 323 مصابا وكما يأتي: 222 اربيل، 33 السليمانية، 38 كرميان، 30 حلبجة.

ولفتت وزارة الصحة في بيانها الى وفاة 25 حالة وكالاتي: 6 اربيل، 12 السليمانية، 4 رابرين، 3 دهوك.

واجمل بيان الوزارة المجموع الكلي للاصابات في اقليم كوردستان منذ تفشي ظهور الوباء ولغاية الآن بـ31132 اكتسب من بينهم 19701 الشفاء التام، بينما لا يزال 10258 قيد العلاج توفي 1173 مصابا.

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