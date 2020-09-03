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إصابات كورونا تتخطى 30 ألفا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-03T12:59:36+0000
إصابات كورونا تتخطى 30 ألفا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس عن تسجيلها 23 حالة وفاة، و609 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 4698 فحصا جديدا توزعت في كل من: اربيل، السليمانية، كرميان، دهوك، حلبجة.

واشارت الى انها سجلت 609 اصابات جديدة بالفيروس وكالاتي: 267 في اربيل، 89 السليمانية، و21 كرميان، 204 دهوك، 28 حلبجة.

ونوه البيان الى تعافي 409 مصابين وكما يأتي: 228 اربيل، و27 السليمانية، 29 كرميان، 103 دهوك، 22 حلبجة.

واضاف البيان انه تم تسجيل 23 حالة وفاة توزعت على النحو الاتي: 9 اربيل، 4 السليمانية، وحالة واحدة في كرميان، وحالة واحدة في رابرين.

واجمل البيان المجموع الكلي للاصابات في اقليم كوردستان منذ تفشي ظهور الجائحة ولغاية الآن بـ30535 تماثل للشفاء 19378 مصابا من بينهم فيما لا يزال 10009 قيد العلاج توفي 1148 مصابا.

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