سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

اقليم كوردستان يعلن وفاة 26 حالة وتسجيل 535 اصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-21T11:20:59+0000
اقليم كوردستان يعلن وفاة 26 حالة وتسجيل 535 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان يوم الجمعة عن وفاة 26 مصابا بفيروس كورونا، وتسجيل 535 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 4437 فحصا جديدا في اربيل، والسليمانية، وكرميان، ودهوك، وحلبجة.

واوضح البيان ان الوزارة سجلت 535 اصابة جديدة توزعت على النحو الاتي: 219 اربيل، 107 السليمانية، 18 كرميان، 174 دهوك، 17 حلبجة.

ونوه البيان الى تعافي 326 مصابا وكما يأتي: 244 اربيل، 31 السليمانية، 31 كرميان، 20 حلبجة.

واشار البيان الى تسجيل 26 حالة وفاة وكالاتي: 15 اربيل، 5 السليمانية، وحالتان في كرميان، وحالتان في رابرين، وحالتان في دهوك.

واجمل البيان المجموع الكلي للاصابات منذ تفشي ظهور الجائحة في اقليم كوردستان ولغاية الآن بـ23739 حالة اصابة، تماثل 13650 من بينهم للشفاء التام بينما لا يزال 9214 قيد العلاج توفي 875 مصابا.

related

مسعود بارزاني قلق حيال زيادة العنف وتدهور الاستقرار في العراق

Date: 2019-12-07 14:27:18
مسعود بارزاني قلق حيال زيادة العنف وتدهور الاستقرار في العراق

كوردستان وكندا تبحثان تطورات الأوضاع في العراق

Date: 2019-10-03 14:49:10
كوردستان وكندا تبحثان تطورات الأوضاع في العراق

قطر تشيد بتقدم كوردستان وتبدي رغبة بتطوير العلاقة

Date: 2019-09-28 14:59:07
قطر تشيد بتقدم كوردستان وتبدي رغبة بتطوير العلاقة

اقليم كوردستان يشخص 222 اصابة جديدة بكورونا و127 حالة تعاف

Date: 2020-07-24 17:11:58
اقليم كوردستان يشخص 222 اصابة جديدة بكورونا و127 حالة تعاف

كهرباء كوردستان: نسبة تجهيز المواطنين بالطاقة تفوق العام الماضي

Date: 2019-11-14 11:47:16
كهرباء كوردستان: نسبة تجهيز المواطنين بالطاقة تفوق العام الماضي

السليمانية تسجل إصابتين جديدتين لقريبي رجل توفي بكورونا

Date: 2020-03-04 23:28:24
السليمانية تسجل إصابتين جديدتين لقريبي رجل توفي بكورونا

الكويت تبدي رغبة بزيادة تبادلها التجاري مع كوردستان: لديها فرص استثمارية كثيرة

Date: 2020-02-15 11:19:11
الكويت تبدي رغبة بزيادة تبادلها التجاري مع كوردستان: لديها فرص استثمارية كثيرة

بارزاني: عدد كبير من الشيعة غير راضين عن آلية علاوي في اختيار كابينته

Date: 2020-02-24 21:13:54
بارزاني: عدد كبير من الشيعة غير راضين عن آلية علاوي في اختيار كابينته