اقليم كوردستان يعلن وفاة 26 حالة وتسجيل 535 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان يوم الجمعة عن وفاة 26 مصابا بفيروس كورونا، وتسجيل 535 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 4437 فحصا جديدا في اربيل، والسليمانية، وكرميان، ودهوك، وحلبجة.

واوضح البيان ان الوزارة سجلت 535 اصابة جديدة توزعت على النحو الاتي: 219 اربيل، 107 السليمانية، 18 كرميان، 174 دهوك، 17 حلبجة.

ونوه البيان الى تعافي 326 مصابا وكما يأتي: 244 اربيل، 31 السليمانية، 31 كرميان، 20 حلبجة.

واشار البيان الى تسجيل 26 حالة وفاة وكالاتي: 15 اربيل، 5 السليمانية، وحالتان في كرميان، وحالتان في رابرين، وحالتان في دهوك.

واجمل البيان المجموع الكلي للاصابات منذ تفشي ظهور الجائحة في اقليم كوردستان ولغاية الآن بـ23739 حالة اصابة، تماثل 13650 من بينهم للشفاء التام بينما لا يزال 9214 قيد العلاج توفي 875 مصابا.