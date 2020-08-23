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اقليم كوردستان يعلن وفاة 163 حالة و قرابة 4000 اصابة بكورونا خلال اسبوع

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-23T09:28:25+0000
اقليم كوردستان يعلن وفاة 163 حالة و قرابة 4000 اصابة بكورونا خلال اسبوع

شفق نيوز/ نشرت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاحد الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال اسبوع من تاريخ 14 من شهر آب/ اغسطس الجاري ولغاية العشرين من الشهر نفسه.

وبحسب جدول للإصابات والوفيات للوزارة ورد لشفق نيوز، فإن المختبرات الصحية في اربيل اجرت خلال ذلك التاريخ 10730 فحصا اظهرت اصابة 1699 شخصا بالفيروس، توفيت 90 حالة من بينهم.

واما السليمانية فقد اجرت مختبراتها 6103 فحوص اكدت النتائج اصابة 949 شخصا توفي 61 مصابا من بينهم.

وفي دهوك اجرت مختبرات المحافظة 10250 فحصا اظهرت النتائج اصابة 923 شخصا توفي 10 من بينهم.

واشار الجدول الى محافظة حلبجة حيث اجرت 265 فحصا حيث اظهرت النتائج اصابة 141 توفي اثنان من بينهم.

ونبه الجدول الى المجموع الكلي للاصابات من تاريخ 14 ولغاية 20 من شهر آب الجاري الى اصابة 3712 شخصا بالفيروس، و وفاة 163 حالة في المحافظات الاربع.

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