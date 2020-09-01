اقليم كوردستان يعلن 24 حالة وفاة و قرابة 600 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء وفاة 24 حالة، وتشخيص 595 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 5275 فحصا جديدا في كل من: اربيل، والسليمانية، وكرميان، ودهوك، وحلبجة.

واضافت بأنها سجلت 595 اصابة جديدة بالفيروس توزعت على النحو الاتي: 189 اربيل، 112 السليمانية، 33 كرميان، 231 دهوك، 30 حلبجة.

ونوه البيان الى تعافي 471 مصابا وكالاتي: 267 اربيل، 31 السليمانية، 37 كرميان، 109 دهوك، 27 حلبجة.

وتابع البيان انه تم تسجيل 24 حالة وفاة وكما يأتي: 10 اربيل، 6 السليمانية، 3 ادارة منطقة رابرين، و5 في دهوك.

واجمل البيان الاصابات منذ تفشي ظهور الجائحة في اقليم كوردستان ولغاية الان بـ29347 اكتسب من بينهم 18520 الشفاء التام بينما لا يزال 9729 قيد العلاج توفي 1098 مصابا.