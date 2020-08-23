اقليم كوردستان يعلن شفاء اكثر من 800 مصاب وتسجيل 523 حالة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاحد تسجيل 523 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة الى اكتساب 857 حالة الشفاء التام اغلبها في السليمانية وخلال الاسبوعين الماضيين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 3731 فحصا جديدا في اربيل والسليمانية وكرميان وحلبجة ودهوك، مضيفة انها سجلت 523 اصابة جديدة بكورونا توزعت كالاتي: 194 اربيل، 98 السليمانية، 31 كرميان، 189 دهوك، 11 حلبجة.

ونوه البيان الى تعافي 857 مصابا وكما يأتي: 215 اربيل، 575 السليمانية خلال مدة اسبوعين، و36 كرميان، و31 حلبجة.

واشار البيان الى تسجيل 17 حالة وفاة موزعة على النحو الاتي: 10 اربيل، 6 السليمانية، وحالة واحدة في محافظة حلبجة.

واجمل البيان الاصابات منذ تفشي ظهور الجائحة ولغاية الآن في اقليم كوردستان بـ24794 مصابا تماثل 14885 من بينهم للشفاء التام بينما لا يزال 9006 قيد العلاج توفي 903 مصابين.