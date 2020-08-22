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اقليم كوردستان يعلن 11 حالة وفاة و 532 اصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-22T11:24:20+0000
اقليم كوردستان يعلن 11 حالة وفاة و 532 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت تسجيل 11 حالة وفاة، و532 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 4208 فحوصات جديدة في كل من: اربيل، والسليمانية، وكرميان، ودهوك، مضيفة انها شخصت 532 اصابة جديدة توزعت على النحو الاتي: 214 اربيل، 103 السليمانية، 14 كرميان، 201 دهوك.

ونوه البيان الى تعافي 378 حالة وكما يأتي: 252 اربيل، 24 السليمانية، 21 كرميان، 81 دهوك.

ولفت البيان الى وفاة 11 مصابا وكالاتي: 8 اربيل، حالة واحدة في كرميان، وحالتان في محافظة دهوك.

واشار البيان الى المجموع الكلي للإصابات منذ تفشي ظهور فيروس كورونا في الاقليم ولغاية الآن بـ 24271 مصابا تماثل 14028 مصابا من بينهم للشفاء التام بينما لا يزال 9357 قيد العلاج توفي 886 حالة.

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