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اقليم كوردستان يعلن تسجيل 677 اصابة جديدة بكورونا في اعلى معدل

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-25T12:22:28+0000
اقليم كوردستان يعلن تسجيل 677 اصابة جديدة بكورونا في اعلى معدل

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء تسجيل 677 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى معدل للإصابات يتم تسجيله منذ تفشي الوباء في الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 4928 فحصا جديدا في كل من: اربيل، والسليمانية، وكرميان، ودهوك، وحلبجة.

واضاف البيان انه تم تسجيل 677 اصابة جديدة بالفيروس موزعة على النحو الاتي: 343 اربيل، 91 السليمانية، 33 كرميان، 194 دهوك، 16 حلبجة.

ونوه البيان الى تعافي 312 مصابا وكالاتي: 226 اربيل، 27 السليمانية، 41 كرميان، و18 حلبجة.

واشار البيان الى وفاة 18 حالة وكما يأتي: 6 أربيل، 7 السليمانية، و5 دهوك.

واجمل البيان العدد الكلي للإصابات منذ تفشي الجائحة في الاقليم ولغاية الان بـ25929 اصابة، اكتسب 15494 من بينهم الشفاء التام، بينما لايزال 9487 قيد العلاج، توفي 948 مصابا.

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