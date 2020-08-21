اقليم كوردستان يشرع بزيادة ساعات الدوام الرسمي بالوزارات والمؤسسات الحكومية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان، عن زيادة ساعات الدوام الرسمي في دوائرها ومديرياتها ابتداءً من مطلع الاسبوع المقبل.

واشار كتاب رسمي صادر الوزارة الى الدوام الرسمي في الدوائر والمديريات التابعة لها حيث سيبدأ من يوم الاحد الموافق 23 من شهر آب الجاري من الساعة 8:30 دقيقة صباحا لغاية 2:30 دقيقة بعد الظهر بإستثناء يوم الخميس اذ سيبدأ الدوام من الساعة 8:30 صباحا ولغاية الساعة الـ1:30 قيقة بعد الظهر.

ونوه البيان الى ضرورة تنظيم المديريات العامة في الوزارة طريقة التناوب في الدوام الرسمي بالدوائر والمديريات كافة بشكل يتلاءم مع تمشية معاملات المواطنين بشكل جيد وعدم تأجيلها.

يذكر ان مجلس وزراء اقليم كوردستان كان قد اصدر قرار في شهر حزيران الماضي يقضي بخفض ساعات الدوام الرسمي الى 30% اي من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر بسبب تفشي ظهور فيروس كورونا.